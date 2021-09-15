МИД готовит встречу глав государств Люблинского треугольника

Украина планирует провести встречу глав государств Люблинского треугольника, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы планируем провести встречу глав государств на саммите Люблинского треугольника в будущем», — сказал Кулеба на Украинском центральноевропейском форуме в среду.

Министр указал, что Люблинский треугольник был создан в июле 2020 года и уже доказал, что является хорошим форматом регионального сотрудничества.

По его словам, министры иностранных дел Люблинского треугольника провели три встречи за один год. Кроме того, Кулеба напомнил, что на последней встрече в Вильнюсе летом была подписана дорожная карта сотрудничества и совместный план по противодействию дезинформации.

«Так же как Веймарский треугольник помог Польше интегрироваться в ЕС в 1990-ых и в начале 2000-ых, Люблинский треугольник сегодня рассматривается в Киеве, как один из инструментов, чтобы способствовать членству Украины в ЕС», — подчеркнул глава МИД Украины.