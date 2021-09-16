В Карпатах произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибли 2 человека

В Карпатах, в долине горы Под-Берды, произошел взрыв во время разжигания костра туристами: погибло 2 человека, еще 4 травмированы, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в четверг утром.
«15 сентября в 21 час. 20 мин. в долине „Под-Берды“ вблизи с. Вороненко во время отдыха группы из 12 туристов (из них 2 детей 2016 и 2018 г.р.) и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения, в результате чего погибли 2 человека, 3 человека травмированы и 1 человек получил контузию», — указано в сообщении.
Утром в четверг травмированных переместили к подножию горы и передали медицинским работникам для госпитализации.
Отмечается, что для поиска и транспортировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 30 человек и 6 единиц техники.
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