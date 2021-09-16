В Украине полностью вакцинированы уже более 5 млн человек

С начала прививочной кампании в Украине полностью иммунизировано 5 009 066 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

«Полностью иммунизированы и получили две дозы — 5 009 066 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)», — говорится в сообщении.

При этом, в Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили— 6 097 683 человек.

Как сообщается, за минувшие сутки 15 сентября вакцинировано против COVID-19 118 786 человек. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы — 49 980 человек«, — сказано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки, 321 центр вакцинации.

«Всего проведено 11 106 749 прививок», — подытожили в пресс-службе ведомства.