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Украину не берут в НАТО вовсе не из-за медленных реформ, - политолог

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Украину не берут в НАТО вовсе не из-за медленных реформ, - политолог

Утверждения, что Украину не берут в НАТО из-за медленного проведения реформ, в частности из-за пробуксовки судебной реформы, не соответствуют действительности. Это просто манипуляция.

Об этом заявил политический эксперт, руководитель центра «Третий сектор». Андрей Золотарев, комментируя слова главы ЦПК Виталия Шабунина о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО.

«Господин Шабунин городит чушь. В НАТО нас не берут по геополитическим соображения. Прибалтийские страны, та же Румыния, балканские страны, которых взяли в НАТО, — там судебная система тоже далека от европейских стандартов, но, тем не менее, это им не мешает... НАТО Украина интересна как партнер, как буферная зона, но не как член организации. В 2008 году мы максимально приблизились к получению ПДЧ, но тогда позиция Германии и Франции, ключевых европейских стран НАТО оказалась решающей, чтобы этот вопрос не рассматривался. А сейчас наши шансы на НАТО еще более уменьшились», — полагает эксперт.

Грантовые активисты, такие как Виталий Шабунин, по его мнению, сознательно занимаются манипуляциями.

«Ему нужно отрабатывать, иначе кому нужен кот, который не ловит мышей? Если не получается с практическими результатами, то нужно хотя бы вербально обозначить активность. Кураторы в посольствах раздражены, мягко говоря, ну и через Шабунина артикулируется это раздражение, хотя привязка в данном случае к судебной реформе бессмысленна — судебная реформа и НАТО — это абсолютно независящие друг от друга вещи. Мы можем провести еще 1001 реформу по рецептам наших внешних партнеров, коллективного Запада, но от этого решение про наше членство в НАТО никто не примет», — убежден эксперт.

Напомним, на заседании 13 сентября члены Совета судей отказались делегировать своих представителей в контролируемый международными экспертами Этический совет, который, согласно новому закону, должен проверять на доброчестность кандидатов и членов ВСП. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокирования судебной реформы.

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В прошлый четверг в Офисе президента состоялась встреча руководителей судебной ветви власти, нардепов и послов G7, посвященная судебной реформе, которая закончилась безрезультатно. После этого Виталий Шабунин написал о том, что из-за «беспредела судебной мафии» Украину не берут в НАТО. Госдепартамент США, в свою очередь, выступил с заявлением о том, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину, но не упомянул тему НАТО.

НАТО, судебная реформа
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