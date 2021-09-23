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Украина объявила о создании водородного коридора с Германией, Чехией и Словакией

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Украина объявила о создании водородного коридора с Германией, Чехией и Словакией

Компании газового сектора Украины, Германии, Чехии и Словакии создают Центрально-Европейский водородный коридор. Труба будет доставлять зеленый водород из Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт украинского Оператора ГТС.

Сообщается, что совместная инициатива направлена на создание водородной «магистрали» в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов производства в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

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Среди компаний-участников — EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По словам заместителя гендиректора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины Павла Станчака, водород будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности.

«Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода», — добавил он.

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Также сообщается, что газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии намерены перефпрофилировать для транспортировки водорода.

«Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и очень экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации», — заявил гендиректор чешского EUSTREAM Ростислав Нукович.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Организаторы проекта уже начали изучать возможность технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт*ч в день. Управляющий директор словацкого NET4GAS Андреас Рау уверен, что первые результаты этого процесса, а также ориентировочная стоимость транзита водорода будут известны уже в следующем году.

«Транснациональная сеть водородных трубопроводов играет важную роль для будущего европейского рынка водорода. Создание Центрально-европейского водородного коридора — важный шаг на этом пути, который предлагает возможности доставки больших объемов водорода в промышленных центров спроса уже к 2030 году», — добавил гендиректор OGE Йорг Бергман.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская труба технически может транспортировать зеленый водород, но «мы стоим еще в самом начале».

ГТС, зеленый водород
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