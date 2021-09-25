Полиция переходит на усиленный режим службы с 25 сентября по 8 октября

С 25 сентября по 8 октября весь личный состав полиции Тернопольской области переведен на усиленный вариант служебной деятельности, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
«Такие меры связаны с обострением криминогенной обстановки в государстве и совершением преступлений с применением оружия. Полицейские будут проводить комплекс профилактических мероприятий и превентивную работу по противодействию преступности в области», — отмечается в сообщении.
В то же время издание «Украинская правда» сообщает, что глава Нацполиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести весь личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы. Скан соответствующего приказа размещен на сайте издания.
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