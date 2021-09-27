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В МИД прокомментировали заявления Лукашенко об американских базах в Украине

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В МИД прокомментировали заявления Лукашенко об американских базах в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, превращает свою страну в военную базу РФ, при этом повторяя нарративы российской пропаганды о якобы военных базах США и лагерях боевиков в Украине, отмечает спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«В который раз стали свидетелями безосновательных инсинуаций в адрес Украины со стороны Александра Лукашенко. Очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада, и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Он подчеркнул, что именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного Украине белорусского народа.

«Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России — вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске. Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа. В то же время, мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции», — заявил спикер.

Николенко отметил, что Украина делает это, потому что разделяет европейские ценности. «Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор являются незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси», — указал он.

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Как сообщалось, Лукашенко на совещании с силовым блоком в понедельник в Минске заявил об озабоченности Беларуси и РФ ситуацией на границе с Украиной. «Особое внимание украинскому участку — что мы там будем делать. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать», — заявил Лукашенко.

МИД, Александр Лукашенко
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