Причастные к банкротству банков лица получили благодаря НБУ новые топ-должности

Национальный банк согласовал на топ-должности в финучреждениях лица, причастные к «банкопаду» 2014-2017 годов.

Об этом экс-директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук рассказал в интервью ЭП.

По его словам, к разным кандидатам могли применяться различные стандарты при согласовании на должности.

«Есть случаи, когда людям ставят несколько десятков вопросов, подлавливают на каком-то одном не совсем точном ответе и затем утверждают, что этого более чем достаточно, чтобы человека отклонить», — рассказал Ваврищук.

В то же время, продолжил он, иногда кандидаты «не могут даже четко сформулировать ответ на вопрос, какова роль правления или наблюдательного совета, например, в системе управления рисками или в системе финансового мониторинга». Несмотря на это большинство членов комитета их согласовывает.

«НБУ согласовал людей, которые, например, голосовали за решения о выдаче кредитов неплатежеспособным заемщикам в банках, в дальнейшем стали банкротами», — заявил Ваврищук.

Кроме того, он заявил, что конфиденциальная информация при согласовании кандидатов «выходит» за пределы НБУ. Так, после негативных решений квалификационной комиссии банки отзывали заявки на своих кандидатов. На возможное финальное отклонение комитета эти кандидаты уже не поступали.

«Банкопадом» называют период 2014-2017 годов, когда почти 90 банков признали неплатежеспособными, а многие украинцы потеряли свои сбережения.