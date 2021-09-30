Войти
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
официально
Правительство предоставит регионам субвенцию для сохранения тарифов
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию
парламент
Закон о деолигархизации повторно направят в Венецианскую комиссию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени

236
Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени

Письмо об отзыве председателя парламента было направлен главой депутатской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата, сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

«Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции „Слуга народа“ информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции „Слуга народа“ именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины», — сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Ранее Разумков сообщил, что «коллеги пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады».

«Соответствующее предложение подал председатель фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — написал Разумков на своей странице в Facebook.

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Читайте также: У Зеленского уверяют, что это не он инициировал сбор подписей за отставку главы Рады

Она подчеркнула, что "относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник. При этом она признала, что фракция этот вопрос не обсуждала.

Дмитрий Разумков, Давид Арахамия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 30 сентября 2021
Среда, 29 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016