Письмо об отзыве Разумкова было направлено Арахамией от фракции, а не от своего имени

Письмо об отзыве председателя парламента было направлен главой депутатской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата, сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний.

«Как сообщила пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, в связи с заявлением спикера фракции „Слуга народа“ информируем, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено главой депутатской фракции „Слуга народа“ именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины», — сообщает пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Ранее Разумков сообщил, что «коллеги пришли за подписными листами об отзыве его с должности председателя Верховной Рады».

«Соответствующее предложение подал председатель фракции „Слуга народа“ Давид Арахамия. Сразу расписал документ на Аппарат Верховной Рады. Как и обещал, медлить с процессом не буду. Сегодня коллеги получат подписные листы», — написал Разумков на своей странице в Facebook.

Спикер фракции Юлия Палийчук сообщила, что в ходе выездного заседания фракции в Трускавце запланировано обсуждение кадровых вопросов в исполнительной и законодательной ветвях власти.

Она подчеркнула, что "относительно сообщений в СМИ о направлении письма на имя председателя Верховной Рады с просьбой дать поручение аппарату парламента изготовить соответствующие подписные листы, сообщаем, что это право народного депутата, предусмотренное законом о регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник. При этом она признала, что фракция этот вопрос не обсуждала.