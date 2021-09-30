У Зеленского уверяют, что это не он инициировал сбор подписей за отставку главы Рады

Инициатива о том, чтобы фракция в Верховной Раде президентской партии «Слуга народа» начала сбор подписей за отставку главы парламента Дмитрия Разумкова, якобы принадлежит главе фракции Давиду Арахамии. Об этом в среду в эфире телеканала «Украина-24» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

«Я так понимаю, что это инициатива господина Давида Арахамии», — отметил Никифоров.

При этом он добавил, что о том, советовался ли Арахамия с президентом по этому вопросу, необходимо спросить у самого главы фракции.