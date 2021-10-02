Разумков официально пригласил депутатов «Слуги народа» на встречу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально пригласил депутатов фракции «Слуги народа» на встречу в понедельник, 4 октября, чтоб обсудить его «неудовлетворительную» работу за два года на посту председателя парламента, сообщила его пресс-секретарь Ольга Туний.

«Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, как и обещал, официально пригласил народных депутатов фракции „Слуга народа“ на встречу, чтобы обсудить его „неудовлетворительную“ работу за два года на посту председателя парламента», — написала Туний на странице в Facebook.

Пресс-секретарь спикера также прикрепила к публикации фотокопию документа, в котором говорится, что депутаты «Слуги народа» приглашаются 4 октября в 18:00 в конференц-зал админздания парламента (ул.Грушевского, 5).

Ранее сообщалось, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия получил подписные листы для отзыва Разумкова с поста спикера парламента.