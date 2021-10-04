Войти
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
позиция
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом
соседи
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

скандал
RSS

Лидеры Чили и Чехии опровергли участие в офшорах из «Архива Пандоры»

215

Два фигуранта расследований на основе утечки офшорных документов, получившей название «Архив Пандоры», президент Чили Себастьян Пиньера и премьер Чехии Андрей Бабиш, опровергли свою причастность к описанным в публикациях схемах.

Материалы с именем Себастьяна Пиньеры опубликовало чилийское издание Siper, участвовавшее в изучении документов из «Архива Пандоры». Согласно документам попавшим к расследователям, семья Пиньеры, в том числе его жена Сесилия Морель, были основными акционерами горнодобывающей компании Minera Dominga. С учетом доли близкого к Пиньере бизнесмена Карлоса Делано, им принадлежало 56% предприятия. В 2010 году Делано купил долю Пиньеры и других партнеров за $152 млн. Финансовые операции проводились через офшор на Британских Виргинских островах, следует из опубликованных документов. В Чили горные разработки Minera Dominga находятся рядом с Национальным заповедником пингвинов Гумбольдта.

Заявление с комментарием относительно появления Пиньеры в «Архиве Пандоры» опубликовала пресс-служба администрации чилийского лидера. «Упомянутые события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», — говорится в заявлении.

С опровержением выступил и премьер Чехии Андрей Бабиш, он сделал это через свой аккаунт в Twitter. По данным журналистов-расследователей, Андрей Бабиш покупал за €15 млн недвижимость во Франции, в том числе замок на Лазурном берегу. Деньги проводились через офшор, который он не задекларировал вопреки требованиям закона.

«Ну вот. Я ждал, что они прицепятся ко мне прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии... Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова пытаться очернить меня», — написал он.

Читайте также: Не только Зеленский. Что еще стало известно из утечки «архива Пандоры»

Доклад «Архив Пандоры» опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Он основан на 11,9 млн конфиденциальных документах, связанных с функционирование наиболее популярных офшорных зон в мире. В аналлизе документов принимали участие более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие. На основании этих документов они сообщили о возможной причастности ряда крупных политиков и бизнесменов к офшорным схемам, в том числе с нарушением законодательства их стран.

Андрей Бабиш, Pandora Papers
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 октября 2021
Воскресенье, 3 октября 2021
Суббота, 2 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016