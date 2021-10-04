Лидеры Чили и Чехии опровергли участие в офшорах из «Архива Пандоры»

Два фигуранта расследований на основе утечки офшорных документов, получившей название «Архив Пандоры», президент Чили Себастьян Пиньера и премьер Чехии Андрей Бабиш, опровергли свою причастность к описанным в публикациях схемах.

Материалы с именем Себастьяна Пиньеры опубликовало чилийское издание Siper, участвовавшее в изучении документов из «Архива Пандоры». Согласно документам попавшим к расследователям, семья Пиньеры, в том числе его жена Сесилия Морель, были основными акционерами горнодобывающей компании Minera Dominga. С учетом доли близкого к Пиньере бизнесмена Карлоса Делано, им принадлежало 56% предприятия. В 2010 году Делано купил долю Пиньеры и других партнеров за $152 млн. Финансовые операции проводились через офшор на Британских Виргинских островах, следует из опубликованных документов. В Чили горные разработки Minera Dominga находятся рядом с Национальным заповедником пингвинов Гумбольдта.

Заявление с комментарием относительно появления Пиньеры в «Архиве Пандоры» опубликовала пресс-служба администрации чилийского лидера. «Упомянутые события, касающиеся продажи рудника Dominga, уже были тщательно расследованы генеральной прокуратурой и судами в 2017 году, и прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», — говорится в заявлении.

С опровержением выступил и премьер Чехии Андрей Бабиш, он сделал это через свой аккаунт в Twitter. По данным журналистов-расследователей, Андрей Бабиш покупал за €15 млн недвижимость во Франции, в том числе замок на Лазурном берегу. Деньги проводились через офшор, который он не задекларировал вопреки требованиям закона.

«Ну вот. Я ждал, что они прицепятся ко мне прямо перед выборами, чтобы навредить мне и повлиять на выборы в Чехии... Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова пытаться очернить меня», — написал он.

Доклад «Архив Пандоры» опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Он основан на 11,9 млн конфиденциальных документах, связанных с функционирование наиболее популярных офшорных зон в мире. В аналлизе документов принимали участие более 600 журналистов из 150 медийных организаций, в том числе BBC из Великобритании, The Washington Post из США, Le Monde из Франции и другие. На основании этих документов они сообщили о возможной причастности ряда крупных политиков и бизнесменов к офшорным схемам, в том числе с нарушением законодательства их стран.