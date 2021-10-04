Разумков требует увольнять его в соответствии с законом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов из фракции «Слуга народа» соблюдать регламент и Конституцию Украины при инициировании отзыва его с занимаемой должности.

«Я вижу в средствах массовой информации информацию о том, что голосование может пройти во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живём с вами по регламенту. Процедура, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины проходит по регламенту, согласно 76 и 77 статьям. Иначе не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом — что будет. Посмотрим, можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады и, надеюсь, за ее пределами также», — заявил Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие подписные листы выданы по просьбе сначала фракции «Слуга народа», а потом — и народного депутата Давида Арахамии выданы «в тот же день»: «Аж два пакета, чтобы всем хватило для заполнения, чтобы наверняка».

Кроме того, спикер прокомментировал заявления некоторых представителей монобольшинства о якобы «холодной регламентной войне».

«У нас действительно с вами продолжается война, уже не первый месяц, не первый год — это война за верховенство закон, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас все с вами избирали люди. И это война за территориальную целостность нашу и против оккупации, узурпации, — это война, которая происходит на востоке, и благодаря преданности украинской армии, сегодня мы тут можем делать реформы и их внедрять. Но для многих говорить и декларировать — это одно, а делать — это другое. Время расставит все на свои места», — отметил Разумков.

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.