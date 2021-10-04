Войти
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
позиция
Зеленский прокомментировал вопрос отставки Разумкова
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом
соседи
Лукашенко не исключил, что будет вечным президентом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Разумков требует увольнять его в соответствии с законом

314
Разумков требует увольнять его в соответствии с законом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов из фракции «Слуга народа» соблюдать регламент и Конституцию Украины при инициировании отзыва его с занимаемой должности.

«Я вижу в средствах массовой информации информацию о том, что голосование может пройти во вторник, среду. Хотел бы всем напомнить, что мы живём с вами по регламенту. Процедура, в том числе и отзыв с должности председателя Верховной Рады Украины проходит по регламенту, согласно 76 и 77 статьям. Иначе не будет. Пока я глава Верховной Рады, тут будет работать закон. Потом — что будет. Посмотрим, можем делать так, как это было в позапрошлый четверг. Но пока регламент и Конституция будут работать и в стенах Верховной Рады и, надеюсь, за ее пределами также», — заявил Разумков на заседании согласительного совета в понедельник.

Вместе с тем он подчеркнул, что соответствующие подписные листы выданы по просьбе сначала фракции «Слуга народа», а потом — и народного депутата Давида Арахамии выданы «в тот же день»: «Аж два пакета, чтобы всем хватило для заполнения, чтобы наверняка».

Кроме того, спикер прокомментировал заявления некоторых представителей монобольшинства о якобы «холодной регламентной войне».

«У нас действительно с вами продолжается война, уже не первый месяц, не первый год — это война за верховенство закон, демократию, свободу слова, европейские принципы и ценности, за которые нас все с вами избирали люди. И это война за территориальную целостность нашу и против оккупации, узурпации, — это война, которая происходит на востоке, и благодаря преданности украинской армии, сегодня мы тут можем делать реформы и их внедрять. Но для многих говорить и декларировать — это одно, а делать — это другое. Время расставит все на свои места», — отметил Разумков.

Читайте также: Не только Зеленский. Что еще стало известно из утечки «архива Пандоры»

Как сообщалось, депутатская фракция «Слуга народа» собрала 150 необходимых подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады. Сбор подписей проходил на выездном заседании фракции в субботу в Трускавце.

Слуга народа, Дмитрий Разумков
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 4 октября 2021
Воскресенье, 3 октября 2021
Суббота, 2 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016