В Кремле прокомментировали возможность переговоров о поставках газа Украине

Москва считает поставки газа Украине из РФ вопросом экономической целесообразности, при этом «Газпром» не отрицал возможности переговоров по этой теме. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Газпром» никогда не отрицал такую возможность«, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможности возврата к переговорам Москвы и Киева о прямых поставках газа из РФ для Украины.

Песков заявил, что «Газпром» — надежный поставщик газа«. «Был, есть, остается и будет», — заверил он. По оценке представителя Кремля, возможные поставки газа — «вопрос переговоров и экономической целесообразности для компании».

По словам Пескова, диверсификация путей поставки газа из России в Европу является исключительно вопросом коммерческой выгоды. «Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды», — сказал представитель Кремля. Так он прокомментировал звучащие опасения о том, что поставки российского газа в европейские страны в обход Украины ставят под вопрос существование украинской газотранспортной системы.

Компания «Оператор ГТС Украины» заявляла 1 октября о прекращении транзита газа в Венгрию. Сообщалось также о том, что Украина лишилась импорта из этой страны по так называемому виртуальному реверсу из-за прекращения транзита по украинской территории российского природного газа венгерской стороне.