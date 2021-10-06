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В Офисе президента выступают за отстранение главы правления «Укрэксимбанка» на период расследования

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В Офисе президента выступают за отстранение главы правления «Укрэксимбанка» на период расследования

Офис президента Украины полностью поддерживает общественное осуждение действий руководства государственного Укрэксимбанка, которые совершили нападение на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью в здании банка, и считает логичным временное отстранение главы правления банка Евгения Мецгера на период расследования инцидента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление сделал советник руководителя Офисе президента Михаил Подоляк.

«Ситуация вокруг Укрэксимбанка может восприниматься только отрицательно. Безусловно, модель поведения, которую общество увидело от представителей банка, является недопустимой. Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня — корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость», — отметил Подоляк.

Он отметил, что не имеет значения, о структуре какого уровня говорится и работает эта структура в государственном или в частном секторе.

«Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их не соблюдать», — добавил советник главы ОП.

Отмечается, что по состоянию на данный момент Национальная полиция и Наблюдательный совет Укрэксимбанка сделали соответствующие заявления. В частности, Нацполиция в пределах начатого уголовного производства анализирует все обстоятельства случившегося, а Наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка.

«Также на уровне Наблюдательного совета и в соответствии с процедурами в банке может происходить и модерирование дальнейшего развития этой ситуации для финучреждения», — подчеркивают в ОП.

Там добавляют, что, по меньшей мере, представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка, «чтобы не было ни одной, даже гипотетической препятствия для расследования и проверки».

«Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать», — резюмируют в ОП.

Как сообщило ранее Радио «Свобода», в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель «Схем» Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

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Укрэксимбанк отверг обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил их в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению финучреждения, в действиях журналистов содержались признаки как противоправного завладения банковской тайной, так и нарушение Кодекса этики украинского журналиста в части использования незаконных методов получения информации.

Банк заявил, что в сложившейся ситуации рассматривает возможность обращения в правоохранительные структуры и органы, регулирующие деятельность в сфере телевидения и радиовещания.

Мецгер был назначен главой правления банка в марте 2020 года.

журналисты, Офис президента, Евгений Мецгер
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