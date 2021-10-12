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Правоохранители проводят обыски в помещениях КО «Киевзеленбуд»

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Столичные правоохранители в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева проводят обыски в помещении Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленбуд».

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, следствием установлено, что между КО «Киевзеленбуд» и частным предприятием был заключен договор подряда по выполнению работ по благоустройству Куренёвского парка в Подольском районе.

«По завершению работ стороны подписали акты приемки выполненных строительных работ по завышенным объемам и стоимости. Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту уже было сообщено о подозрении заместителю генерального директора «Киевзеленбуд» и подрядчику за 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

«В связи с возникновением необходимости изъятия документов, имеющих значение для уголовного производства, 12 октября 2021 года на основании постановления суда в служебных помещениях КО „Киевзеленбуд“ начато обыски», — отмечают в прокуратуре.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.

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Как сообщалось, 5 октября заместителю генерального директора киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленбуд» и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева и служебном подлоге.

Киев, Киевзеленбуд
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