Правоохранители проводят обыски в помещениях КО «Киевзеленбуд»

Столичные правоохранители в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева проводят обыски в помещении Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленбуд».
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры во вторник, следствием установлено, что между КО «Киевзеленбуд» и частным предприятием был заключен договор подряда по выполнению работ по благоустройству Куренёвского парка в Подольском районе.
«По завершению работ стороны подписали акты приемки выполненных строительных работ по завышенным объемам и стоимости. Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что по данному факту уже было сообщено о подозрении заместителю генерального директора «Киевзеленбуд» и подрядчику за 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
«В связи с возникновением необходимости изъятия документов, имеющих значение для уголовного производства, 12 октября 2021 года на основании постановления суда в служебных помещениях КО „Киевзеленбуд“ начато обыски», — отмечают в прокуратуре.
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось, 5 октября заместителю генерального директора киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений «Киевзеленбуд» и руководителю подрядной организации в присвоении средств территориальной общины города Киева и служебном подлоге.
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