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Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада

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Европа опасается, что деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вызовет коллапс в стране, угрожая безопасности Запада

Усталость от Украины, возникшая на Западе из-за нежелания властей проводить обещанные реформы, трансформировалась в следующую стадию — опасение и желание дистанциироваться от нас подальше. Украинцам, которые уже успели привыкнуть к безвизу и личным европерспективам, такая ситуация может очень не понравиться — вплоть до массовых протестов и свержения нынешней власти. По крайней мере, именно так видят ситуацию у нас европейские журналисты — редакционная статья под названием «Европа показывает усталость от Украины и опасается новых потрясений», появилась в еженедельнике «WeeklyNewsReview Zürich».

«WeeklyNewsReview Zürich» не верит в искренность антиолигархической риторики властей Украины, приводя очень простой аргумент — действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль является ставленником крупнейшего украинского олигарха с криминальным прошлым Рината Ахметова. При этом он «остается на посту и продолжает открыто обслуживать интересы финансово-промышленных группировок».

В первую очередь это повышение тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги, которое через правительство Дениса Шмыгаля «проталкивают» олигархи — получая, благодаря этому, свою сверхприбыль. Это повышение, которое делает простых граждан существенно беднее, цинично преподносится под популистскими социальными лозунгами.

«Людей вынудили платить за газовые магистрали, которые они устанавливали за свои деньги. Украина может полностью обеспечить себя газом, но частные и госкомпании под управлением Кабинета министров продают гражданам Украины газ украинской добычи в 6-7 раз дороже себестоимости», — издание приводит шокирующие для западного обывателя аргументы.

Зимой, как утверждается в материале, в нашей стране может произойти коммунальная катастрофа. И не только коммунальная. «Денис Шмыгаль неоднократно выступал с обещаниями не повышать цены на энергоносители для населения этой зимой, но газ уже начал дорожать, не дожидаясь зимних холодов... Правительство оказалось неспособным справиться с ситуацией и продолжает действовать не в интересах своего народа, а в только лишь собственников газовых компаний... Вероятность того, что люди выйдут на улицы, повторяя полноценный Майдан образца 2014 года, сегодня высока как никогда, — утверждает „WeeklyNewsReview Zürich“, делая вывод для собственного читателя: Совершенно очевидно, что новый майдан станет фактором нестабильности не только для самой Украины, но и для соседствующего с ней Евросоюза».

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Беспокоит европейских журналистов и ситуация с пандемией COVID-19, борьбу с которой они считают проваленной. «Премьер-министр обещал до конца года привить не менее 25 миллионов украинцев, но привиты только 6 миллионов, что совершенно недостаточно для предотвращения массовых заражений, — пишет „WeeklyNewsReview Zürich“. — Система сканирования и контроля прививочных сертификатов в Украине не работает. Это результат почти открытого саботажа со стороны министра Кабинета министров Олега Немчинова, который приходится Шмыгалю близким другом».

«Сегодня Украина — это источник неконтролируемого распространения коронавируса на границе с Евросоюзом, страна, стоящая на грани энергетического коллапса и где вот-вот начнутся массовые беспорядки — из-за того, что правительство бездействует, полагаясь только лишь на поддержку Запада... Нужна ли такая Украина Европе?», — делает логичный, но очень неприятный для нас вывод еженедельник «Цюрих».

Швейцария, Денис Шмыгаль
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