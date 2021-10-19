США обещают укреплять способность Украины сдерживать агрессию России

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать агрессию России.
«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», — написал глава американского минобороны в Twitter.
Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита в Украину, Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
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