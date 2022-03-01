Синхронизация энергосистемы Украины с европейской займет до 2-х недель

Техническая стадия синхронизации энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E продлится до двух недель, сообщило Министерство энергетики Украины.
«ЕС поддерживает скорейшее присоединение энергетической системы Украины к объединенной сети континентальной Европы. Необходимые технические вещи решим в тесной координации с Европейской комиссией, государствами-членами ЕС и другими международными партнерами», — приводятся в сообщении слова министра Германа Галущенко.
По его словам, Украина, со своей стороны, будет делать все от нее зависящее, чтобы завершить процесс синхронизации как можно скорее.
«Мы вплотную приблизились к нашей энергетической независимости», — подчеркнул министр энергетики.
Он также поблагодарил ЕС за помощь в поставках необходимых энергопродуктов.
Как сообщалось, накануне на заседании операторов систем передачи ENTSO-E было поддержано решение о скорейшей интеграции с украинской энергетической системой.
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