В Беларуси отменили обязательное ношение масок

Министерство здравоохранения Беларуси в пятницу отменило обязательный масочный режим, введенный 9 октября на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«Исключено требование к обязательности использования физическими лицами средств индивидуальной защиты при посещении объектов, организаций, использовании автомобильного, за исключением автомобилей личного пользования, воздушного, водного, железнодорожного транспорта, включая метрополитен», — сообщили в Минздраве. Соответствующее постановление ведомства опубликовано на национальном правовом интернет-портале, оно вступило в силу с 22 октября.

В документе также актуализированы противоэпидемические мероприятия в период регистрации случаев COVID-19. Речь идет об обеспечении контроля со стороны руководителей объектов и организаций за тем, как используются средства защиты органов дыхания работниками и физическими лицами среди прочего при отсутствии возможности организации условий для соблюдения социальной дистанции (1-1,5 м).

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по эпидемический ситуации раскритиковал принудительную вакцинацию, а также возможные штрафы за отсутствие масок и рейды милиции по проверке выполнения требований масочного режима.

В Беларуси наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В четверг в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки медики зафиксировали 2 097 случаев заражения. Всего с начала пандемии зарегистрированы 580 029 человек с положительным результатом теста на COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 4 466 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.