У Зеленского определились с кандидатами на должности судей КС

Комиссия при президенте определилась с кандидатурами на должности судей Конституционного суда вместо судей Тупицкого и Касминина, пишет эксперт по судебной реформе Михаил Жернаков.

По его данным, в порядке рейтинговости список выглядит так:

Водянников

Петрушин

Сибига

Щербанюк

Свечение

Грищук

Кармазь

Как пишет Жернаков, «татаровские КГБшные кандидаты не прошли вообще. За это членам комиссии благодарность».

Бывший председатель Конституционного суда Станислав Шевчук сообщил, что 5 из 7 победителей конкурса в КСУ по квоте президента Украины — «отцы-основатели и постоянные лекторы Летней школы «Верховенство права и Конституционализм».

«Искренне поздравляю победителей рейтинга — Александра Водянникова и Александра Петришина!» — написал Шевчук.