В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 330 человек, 483 умерло. За сутки вакцинировано почти 290 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев. За сутки 22 октября в Украине: зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1777, медработников — 438). 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы — 86 203 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы — 5 362 человека; летальных случаев — 483; выздоровели — 8 330 человек», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом.

За все время пандемии в Украине заболело — 2 748 614 человек, выздоровели — 2 369 695 человек, летальных случаев — 63 486.

С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу — 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.