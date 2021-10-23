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Меркель рассказала, как с помощью одежды подавала политические сигналы

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Меркель рассказала, как с помощью одежды подавала политические сигналы

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что с цветом своей одежды порой связывала определенные политические сигналы, и отметила, что для нее после ухода с поста главы правительства «начинается новое время».

«Иногда», — сказала Меркель в опубликованном в субботу интервью газете Suddeutsche Zeitung, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она заметила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи. «Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», — сообщила Меркель.

Канцлер также объяснила, почему всегда избегала словосочетания «миграционный кризис». «Да, это верно. Я в принципе избегаю этого слова (в немецком языке это одно слово, — Ред.), поскольку беженец для меня — не кризис, но человек», — подчеркнула она. Меркель указала на то, что, по ее мнению, ошибки, совершенные в связи с притоком нелегальных мигрантов, «были сделаны задолго до осени 2015 года», когда был пик миграционного кризиса.

«Было всегда ясно, что имели место пункты, к которым я не имею отношения», — добавила Меркель, с именем которой подчас связывают наплыв беженцев в ФРГ. «Все, что я делала, я делала с расчетом того, что было необходимо», — отметила она.

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Меркель посетовала, что «политический климат в стране стал суровее». «Когда я стала канцлером, еще не было смартфонов. Facebook существовал год, а Twitter был создан годом позже. Мы живем в совершенном изменившемся медийном мире, и изменение политического климата также с этим связано», — считает она.

Как ожидается, новое правительство ФРГ будет сформировано в начале декабря. 26 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель и членам ее кабинета министров грамоты об окончании их полномочий.

Ангела Меркель
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