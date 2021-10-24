Спасатели предупреждают о штормовом ветре в Киеве

В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра до 28 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 24 октября порывы ветра 15-28 м/с (І уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
В КГГА советуют киевлянам во время сильного ветра все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. Также рекомендуют в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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