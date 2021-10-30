Молдова заключила с Газпромом 5-летний контракт по формуле от Кишинева

Молдова и «Газпром» заключили договор о поставке газа сроком на пять лет, была одобрена формула цены, предложенная молдавской стороной, сообщили «Интерфаксу» (Interfax.ru) в правительстве Молдовы.

«В Санкт-Петербурге завершились переговоры между молдавской делегацией и „Газпромом“. Стороны достигли основной договоренности по формуле цены, аудиту долга, образовавшегося в компании „Молдовагаз“, и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей», — сообщил представитель правительства, близко знакомый с ходом переговоров.

По его словам, «предыдущий контракт между „Газпромом“ и „Молдовагаз“ будет продлен на пять лет по формуле цены, предложенной молдавской стороной». Это означает, что цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев. Однако детали контракта не уточняются.

В своем сообщении «Газпром» отметил, что контракт подписан «на взаимовыгодных условиях».

Также «Газпром» сообщил о подписании «протокола по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере».

Завершившийся раунд переговоров вице-премьера Молдовы Андрея Спыну и председателя правления «Молдовагаза» Вадима Чебана с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером продолжался три дня — с 27 по 29 октября.

Поставки газа по новому контракту начнутся с 1 ноября 2021 года. Предыдущий контракт истек 30 сентября. В октябре Молдова получила газ по краткосрочному контракту на один месяц по цене $790 за тысячу кубометров.

В 2020 году «Газпром» поставил в Молдову 3,05 млрд куб. м газа — на 5,5% больше, чем в 2019 году (2,89 млрд куб. м).

АО «Молдовагаз» — совместное молдавско-российское акционерное общество, созданное ПАО «Газпром», правительством Молдовы и министерством промышленности Приднестровья.

Согласно контракту, заключенному на октябрь месяц, Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубических метров. При этом контракт предусматривает получение республикой только 67% от необходимого объема. Российская сторона заявляла о готовности поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная «Газпромом» цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

В этой связи правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней — с 22 октября по 20 ноября. По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, государственной компании Energocom поручено закупить необходимый объем природного газа из альтернативных источников для обеспечения необходимого давления в трубопроводах.

На этой неделе Молдова начала закупать газ на международном рынке. Правительство поручило госкомпании Energocom объявлять ежедневные тендеры

«Нафтогаз» выиграл тендер на поставку Energocom 0,5 млн куб. м газа и еще один тендер на 12,125 млн куб. м газа.

Кроме того, Украина направила Молдове на возвратной основе 15 млн куб. м газа, чтобы поддержать минимальное давление в газораспределительной сети.