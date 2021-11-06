Банки в Гаити сокращают часы работы из-за нехватки топлива

Профессиональная ассоциация банков Гаити объявила о сокращении часов работы своих отделений с понедельника в связи с нехваткой топлива в стране.

«Чтобы обеспечить поддержание оказания основных услуг, стойки по работе с клиентами в банках будут открыты для клиентов в понедельник, среду и пятницу каждой недели с 8.00 до 14.00, начиная с понедельника 8 ноября до нормализации распределения нефтепродуктов», — говорится в заявлении ассоциации.

Дефицит топлива наблюдается в стране уже несколько месяцев, он затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.