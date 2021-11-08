Войти
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
решение
Байден отказался от принципа «Америка на первом месте»
С начала года прямые иностранные инвестиции составили почти $5 миллиардов
макроэкономика
С начала года прямые иностранные инвестиции составили почти $5 миллиардов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 93% учителей

315
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 93% учителей

Почти 93% украинских учителей уже привиты от коронавирусной болезни COVID-19 одной дозой вакцины, сообщили в Министерстве образования и науки.

«По оперативным данным на сегодня, 8 ноября 2021 года, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито более 492 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 76,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют: Хмельницкая область — 99%; Николаевская — 97,5%; Киевская — 97,4%; Харьковская — 96,8%; Донецкая — 96%.

«На дистанционной форме обучения работает более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких школ в Одесской области — 668 и Волыни — 547. В то же время некоторые школы, попавшие в „красную“ зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов, и работают в привычном режиме — таких почти 2,7 тыс», — говорится в сообщении.

Читайте также: Первая астронавтка из Китая вышла в открытый космос

Кроме того, на каникулах находится почти тысяча школ, больше всего в Харьковской — 285, Ровенской — 213 и Николаевской области — 113.

Также очно продолжают работать более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество таких в Винницкой области — 640, Тернопольской — 632, Закарпатской — 575.

учителя, вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 8 ноября 2021
Воскресенье, 7 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Серийный филантроп Джордж Сорос

Глядя на сегодняшний «пир во время чумы» в исполнении «соросят», трудно поверить, что Украина в свое время стала первом страной на пространстве бывшего СССР, где «серийному филантропу» Соросу & Co дали суровый отпор.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016