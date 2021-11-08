Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 уже получили 93% учителей

Почти 93% украинских учителей уже привиты от коронавирусной болезни COVID-19 одной дозой вакцины, сообщили в Министерстве образования и науки.
«По оперативным данным на сегодня, 8 ноября 2021 года, по крайней мере, одной дозой от COVID-19 вакцинировано почти 93% работников школ. Двумя дозами привито более 492 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 76,2%», — говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.
Отмечается, наибольшее количество вакцинированных хотя бы одной дозой работников школ демонстрируют: Хмельницкая область — 99%; Николаевская — 97,5%; Киевская — 97,4%; Харьковская — 96,8%; Донецкая — 96%.
«На дистанционной форме обучения работает более 7,3 тыс. школ. Больше всего таких школ в Одесской области — 668 и Волыни — 547. В то же время некоторые школы, попавшие в „красную“ зону, достигли показателя вакцинации в 100% среди педагогов, и работают в привычном режиме — таких почти 2,7 тыс», — говорится в сообщении.
Кроме того, на каникулах находится почти тысяча школ, больше всего в Харьковской — 285, Ровенской — 213 и Николаевской области — 113.
Также очно продолжают работать более 5,3 тыс. школ. Рекордное количество таких в Винницкой области — 640, Тернопольской — 632, Закарпатской — 575.
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