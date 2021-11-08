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Глава Минюста рассказал, что ждет олигархов по новому закону

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Глава Минюста рассказал, что ждет олигархов по новому закону

В связи со вступлением в силу закона «О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», олигархи в течение 180 дней должны получить официальный статус или избавиться от признаков, определяющие их как олигарха.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Фейсбуке.

«В прошлую субботу „Голос Украины“ опубликовал закон об олигархах, а это означает, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор: либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)», — написал Малюська.

Он напомнил, что тому, кто решит остаться олигархом, будет запрещено финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию. Малюська также подчеркнул, что контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире.

«С целью имплементации закона об олигархах: в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации», — подчеркнул Малюська.

Кроме того, заметил он, СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.

«Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые „номинационные“ заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая», — проинформировал министр юстиции.

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Также он добавил, что его прогнозы о затягивании подписания закона об олигархах сбылись, потому что «эпопея была еще та».

«Дальше будет тоже стандартная и прогнозируемая цепочка: медиа-атаки-Венецианская комиссия-Конституционный Суд-ОАСК-Верховный Суд-ЕСПЧ», — прогнозирует министр юстиции.

олигархи, Денис Малюська
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