Глава Минюста рассказал, что ждет олигархов по новому закону

В связи со вступлением в силу закона «О предупреждении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)», олигархи в течение 180 дней должны получить официальный статус или избавиться от признаков, определяющие их как олигарха.
Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Фейсбуке.
«В прошлую субботу „Голос Украины“ опубликовал закон об олигархах, а это означает, что в течение следующих 180 дней олигархи должны сделать непростой выбор: либо получить официальный статус олигарха и попасть под ограничения, установленные новым законом, либо избавиться от признаков, которые определяют их как олигархов (например, перестать влиять на политику, избавиться от монопольного положения или продать медиа покупателю с безупречной деловой репутацией)», — написал Малюська.
Он напомнил, что тому, кто решит остаться олигархом, будет запрещено финансировать политические партии, покупать объекты большой приватизации, финансировать политическую агитацию. Малюська также подчеркнул, что контакты чиновников с олигархами или их представителями будут публично декларироваться, а сами олигархи будут нести существенные репутационные риски в деловом мире.
«С целью имплементации закона об олигархах: в ближайшее время Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию разработает и утвердит Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) средства массовой информации», — подчеркнул Малюська.
Кроме того, заметил он, СНБО утвердит Положение о реестре олигархов и порядке его формирования и ведения, а также разработает такой реестр.
«Введение в действие закона об олигархах приходится на период между майскими праздниками, а первые „номинационные“ заседания СНБОУ будут возможны (с соблюдением всех процедурных ограничений) уже с двадцатых чисел мая», — проинформировал министр юстиции.
Также он добавил, что его прогнозы о затягивании подписания закона об олигархах сбылись, потому что «эпопея была еще та».
«Дальше будет тоже стандартная и прогнозируемая цепочка: медиа-атаки-Венецианская комиссия-Конституционный Суд-ОАСК-Верховный Суд-ЕСПЧ», — прогнозирует министр юстиции.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016