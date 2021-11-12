Кулеба не исключил нападения России на Украину

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия, возможно, стремится «продвинуться дальше» в Украину.

«Мы не хотим никого пугать, но мы должны сохранять бдительность», — заявил министр в интервью ABC News.

По его словам, на границе с Украиной сосредоточены российские войска и техника, что может свидетельствовать о том, что российское правительство «ищет возможность продвинуться дальше» на украинскую территорию.

«Мы крайне обеспокоены. ...Когда вы живете рядом с Россией в течение семи лет в условиях вооруженного конфликта, вы как бы учитесь беспокоиться. К этому привыкаешь», — отметил Кулеба.

Говоря об итогах проведенных встреч в США, Кулеба отметил, что американские власти показали, что готовы не только говорить, но и действовать.

«Соединенные Штаты готовы не только говорить, но и действовать, действовать, чтобы сдерживать Россию и укреплять способность Украины защищать себя», — сказал он.

Глава МИД Украины отметил, что при администрации Дональда Трампа в отношениях двух стран была некоторая турбулентность. С приходом на пост президента США Джо Байдена связи были восстановлены.

Тем не менее, Кулеба добавил, что разногласия все же остаются, в частности по газопроводу «Северный поток 2» и его использовании в качестве энергетического оружия.

«У нас есть разногласия в том, как можно избежать или предотвратить негативные последствия реализации этого проекта», — сказал Кулеба.

«Мы определенно хотим, чтобы Соединенные Штаты оставались бдительными и готовыми принять меры, если нынешняя политика (в отношении „Северного потока“ 2 — Ред.) потерпит неудачу», — заключил он.

Ранее сообщалось, Кулеба на этой неделе посетил Вашингтон, где прошло заседание Комиссии стратегического партнерства Украина — США, призванное закрепить новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США. В ходе визита он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.