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Компартия Китая назвала Си Цзиньпина «кормчим возрождения»

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Компартия Китая назвала Си Цзиньпина «кормчим возрождения»

Коммунистическая партия Китая (КПК) одобрила по итогам Шестого пленума «историческую резолюцию», в которой подчеркивается выдающиеся роль председателя КНР Си Цзиньпина как руководящего ядра ЦК КПК. Западные СМИ отмечают, что его теперь будут именовать «кормчим китайского возрождения». Ранее «Великим кормчим» именовали основателя коммунистического Китая Мао Цзэдуна.

По данным Reuters, во время своих выступлений официальные лица именовали главу государства «кормчим» и «народным лидером». Эти слова якобы использовались и во времена культа личности Мао Цзэдуна.

По мнению агентства, все это означает, что Си Цзиньпин, который занимает пост председателя с 2013 года, пойдет на третий срок.

О «повышении статуса» председателя также сообщало агентство France Presse.

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Вчера в Пекине завершился Шестой пленум Центрального комитета Компартии Китая, который подводил итоги «столетней героической борьбы» китайских коммунистов. Главным итогом пленума стала «историческая резолюция», которая определяет определяющая новую стратегию развития КНР. Особое значение на пленуме предавалось идеям Си Цзиньпина по построению социализма с китайской спецификой.

Китай, Си Цзиньпин
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