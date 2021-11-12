В Германии вводят бесплатные тесты на коронавирус

Германия вновь вводит бесплатные тесты на коронавирус для граждан, заявил на брифинге в Берлине врио министра здравоохранения Германии Йенс Шпан.
«В данной ситуации мы должны быстро проводить значительно больше тестов, для этого решено, что мы вновь вводим бесплатные тесты для граждан, профинансируем общенациональную систему тестовых центров. Постановление о тестах, которое сделает это возможным, я подпишу его сегодня, оно будет действовать с завтрашнего дня», — сказал Шпан.
Ранее Германия вновь обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19, в четверг в стране впервые выявили более 50 тысяч новых случаев заражения, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране. В Германии сейчас говорят о четвертой волне пандемии. Страна обновляет антирекорд по заболеваемости COVID-19 уже не впервые за ноябрь.
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