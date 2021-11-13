Apple выплатит $30 млн работникам своих магазинов из-за проверок сумок

Американская компания Apple согласилась выплатить $29,9 млн для урегулирования коллективного иска, поданного против нее в 2013 году сотрудниками фирменных магазинов в штате Калифорния. Как сообщило агентство Bloomberg, адвокаты истцов в пятницу обратились к федеральному судье в США с просьбой одобрить мировое соглашение.
По данным агентства, в иске от имени 14 683 работников 52 калифорнийских магазинов Apple утверждалось, что компания нарушила закон штата, не заплатив им за время, которое сотрудники затрачивали на прохождение проверки их сумок в целях безопасности. Apple в свою очередь отмечала, что обыски сумок были необходимы, чтобы убедиться, что работники не прячут в них украденные электронные устройства.
Согласно условиям сделки, из оговоренной суммы каждый сотрудник, включенный в групповой иск, получит $1 286 тыс.
Как поясняет Bloomberg, в 2015 году судья удовлетворил ходатайство Apple об отклонении иска. Однако в 2020 году апелляционный суд девятого округа постановил, что Apple должна платить сотрудникам за время, которое они потратили на проверку своих сумок.
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