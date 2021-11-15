«Слуга народа» инициировала исключение еще одного нардепа из состава фракции

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде на заседании в понедельник решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.
«На заседании фракции „Слуга Народа“ принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава», — написала Палийчук в Телеграм.
Как сообщалось, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политсила на своём съезде ив конце ноября может рассмотреть вопрос об исключении Дмитрука из своего состава.
Ранее Дмитрук в одном из интервью заявил о своем разочаровании «Слугой народа». В свою очередь, глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «виляет от фракции».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016