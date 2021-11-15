«Слуга народа» инициировала исключение еще одного нардепа из состава фракции

Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде на заседании в понедельник решила начать процедуру исключения народного депутата Артема Дмитрука из своего состава, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«На заседании фракции „Слуга Народа“ принято решение инициировать процедуру исключения Артема Дмитрука из своего состава», — написала Палийчук в Телеграм.

Как сообщалось, ранее глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что политсила на своём съезде ив конце ноября может рассмотреть вопрос об исключении Дмитрука из своего состава.

Ранее Дмитрук в одном из интервью заявил о своем разочаровании «Слугой народа». В свою очередь, глава фракции Давид Арахамия заявлял, что Дмитрук «виляет от фракции».