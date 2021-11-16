Шмыгаль рассказал, где возьмут деньги на выплату «тысячи Зеленского»

Выплата анонсированной президентом 1 тыс. грн для вакцинированных граждан Украины будет осуществляться из общего фонда государственного бюджета, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это будет фонд поддержки пострадавшего от COVID-19 предпринимательства. Имеется в виду общий фонд бюджета, соответственно эти средства будут выделены», — сказал Шмыгаль на брифинге по результатам рабочей поездки в Тернопольскую область во вторник

По словам премьера, данная программа будет действовать в конце 2021 года и в первой половине 2022 года.

Как сообщалось, Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений.