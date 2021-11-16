Лидеру «антивакцинаторов» сообщено о подозрении в попытке вооруженного захвата власти

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность антиукраинской сети, члены которой под «антивакцинаторскими» лозунгами пытались дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине и призывали к насильственному изменению конституционного строя.
«По предварительным данным, их действия координировали российские кураторы», — сообщает пресс-служба СБУ.
В результате синхронных спецопераций СБУ в нескольких регионах Украины деятельность группировки была прекращена.
Лидеру так называемых «антивакцинаторов» и еще одному фигуранту уголовного производства, гражданину РФ, сообщено о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватывать власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с «собственной милицией» и «экономикой», — отмечается в сообщении СБУ.
Там не указывается фамилия подозреваемого, но, по данным Капитала, речь идет о львовянине Остапе Стахове.
В ходе санкционированных обысков якобы изъяты доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.
Продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились сотрудниками региональных управлений СБУ во Львовской, Черниговской и Николаевской областях при координации Департамента защиты национальной государственности СБУ, Главного следственного управления СБУ и процессуального руководства Львовской и Черниговской областных прокуратур.
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