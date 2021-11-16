Фракция «Слуга народа» не будет поддерживать отставку министра Ткаченко

Депутатская фракция «Слуга народа» не будет поддерживать на голосовании отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информполитики, заявил глава фракции Давид Арахамия.
«Все члены фракции об этом, во первых, услышали с новостей. Это неправильно, когда фракция назначает министра, а потом с новостей узнает, что он как-то там психанул и что-то там написал. Я не думаю, что при таком подходе у него есть шансы быть уволенным», — сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.
На уточняющий вопрос, каким образом будет поступать фракция, он ответил: «Просто не будем голосовать — и все: пусть тогда будет заложником этой ситуации».
Арахамия подчеркнул, что Ткаченко должен был обсудить решение о своем желании уйти в отставку с членами фракции «Слуга народа»: «Он должен был прийти на фракцию, сказать, что, мол, не согласен с такими вот позициями и хочу уйти. Если он так почему-то не сделал, то получит последствия. Мы не обсуждали этого вопроса на фракции, потому что к нам не поступало ещё никакого такого запроса от него».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016