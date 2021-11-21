Афганская национальная авиакомпания возобновила рейсы в Турцию

Афганский национальный авиаперевозчик Ariana Afghan Airlines возобновил полеты из Кабула в Анкару, сообщил глава Национального олимпийского комитета Афганистана Назар Мохаммад Мотмаин.

По данным онлайн-табло международного аэропорта Анкары «Эсенбога», кабульский лайнер приземлился в турецкой столице в 16.30 по киевскому времени.

На протяжении последних трех месяцев целый ряд международных рейсов из афганской столицы были прерваны из-за смены власти в стране вооруженным путем.