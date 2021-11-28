Число погибших из-за взрыва в Николаевской области увеличилось до трех

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили под завалами пятиэтажного жилого дома в г. Новая Одесса (Николаевская обл.) еще одного погибшего вследствие взрыва, произошедшего накануне, сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье.

«28 ноября в 16:10 в г.Новая Одесса спасатели достали из-под завалов тело погибшего мужчины. Таким образом, в настоящее время, в результате взрыва погибли три человека. Работы продолжаются», — говорится в сообщении, обнародованном в Telegram.

Как сообщалось, 27 ноября в г.Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). Разрушены 2 квартиры на четвертом и 2 квартиры на пятом этажах, погибло 3 человека, столько же получили ранения.