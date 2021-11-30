«Зеленский расстроен»: в ОП отреагировали на решение КСУ по новым судьям

У президента Украины Владимира Зеленского расценили решение Конституционного суда отложить приведение к присяге судей Александра Петришина и Оксаны Грищук как затягивание времени. А также как проявление «круговой поруки в судебной системе».
Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
«Владимир Зеленский расстроен отказом КСУ принимать присягу кандидатов на вакантные позиции по президентской квоте. Для Офиса президента это выглядит затягиванием времени в надежде на то, что круговая порука в судебной системе снова сработает, и Верховный Суд примет выгодные решения для скомпрометированной верхушки КСУ», — отметил Никифоров.
По его словам, Зеленский надеется, что в Верховном Суде «осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны».
Напомним, сегодня КСУ отложил приведение к присяге новых судей до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента Украины. Дело в том, что президент Зеленский назначил Петришина и Грищук на место уволенных Александра Тупицкого и Александра Касминина, увольнение которых Верховный суд ранее признал незаконным.
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