«Укрзализныця» временно ограничила транзитные грузовые перевозки по Украине

АО «Укрзализныця» (УЗ) в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры временно ограничивает перевозки транзитных грузов через территорию Украины.

Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в настоящее время идут работы по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка — Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.

«Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки, поэтому было принято решение о временном введении конвенции на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины», — поясняется в сообщении.

Компания отмечает, что после завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и клиентов проинформируют.

Пассажирские ж/д перевозки между странами будут осуществляться без изменений.