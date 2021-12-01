«Укрзализныця» временно ограничила транзитные грузовые перевозки по Украине

АО «Укрзализныця» (УЗ) в связи с проведением активных работ по модернизации инфраструктуры временно ограничивает перевозки транзитных грузов через территорию Украины.
Как сообщила пресс-служба УЗ в среду, в настоящее время идут работы по электрификации участка Ковель — Изов — Госграница и ремонтно-путевые работы по модернизации участка Знаменка — Здолбунов. В связи с этим пропускная способность в направлении Польши снизилась до 350 вагонов в сутки.
«Указанных объемов недостаточно для обеспечения перевозки в предусмотренные сроки, поэтому было принято решение о временном введении конвенции на запрет транзитных железнодорожных перевозок по территории Украины», — поясняется в сообщении.
Компания отмечает, что после завершения инфраструктурных работ перевозки будут возобновлены и клиентов проинформируют.
Пассажирские ж/д перевозки между странами будут осуществляться без изменений.
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