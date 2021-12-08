Новый канцлер ФРГ пригрозил последствиями для «Северного потока – 2» в случае вторжения РФ в Украину

Новый канцлер Германии Олаф Шольц не исключил последствий для проекта «Северный поток — 2» в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. С таким заявлением он выступил в среду в эфире телеканала Welt.

«Мы занимаем совершенно ясную позицию. Мы стремимся к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ. Каждый осознает, что будут последствия, если будет иначе», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, готов ли Берлин использовать газопровод в качестве инструмента давления в ситуации вокруг Украины.

Шольц призвал не допустить конфронтации в Украине и уважать принцип нерушимости границ. «Это принцип, который должен соблюдаться всеми, поскольку повышает общую безопасность», — сказал он, добавив, что важно, чтобы ЕС и НАТО «ясно показывали, что этот принцип должны уважать все». «Должно действовать право, а не сила», — подчеркнул Шольц.

Напомним, в последнее время часто звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. В РФ отрицают подобные намерения.