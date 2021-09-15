ФРГ согласилась принять около 2,6 тыс. беженцев из Афганистана

Министерство внутренних дел Германии выдало разрешение на пребывание в ФРГ около 2,6 тыс. правозащитников, художников, ученых, журналистов и других людей из Афганистана, которым потенциально угрожает опасность. Об этом в среду агентству DPA сообщил представитель МВД Германии.

По его информации, данные лица, а также члены их семей получат вид на жительство в Германии. Тем самым им не нужно подавать прошение о предоставлении убежища. Это, как пишет агентство, касается всех лиц, внесенных в соответствующий список МИД ФРГ.

После прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан», как указывает DPA, самолетами Бундесвера в Германию было эвакуировано 4 587 человек, в том числе 3 849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. При этом среди них были также нанятые на месте сотрудники Бундесвера и других германских учреждений. Кроме того, несколько сотен афганцев прибыли в Германию другими способами.