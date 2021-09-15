ФРГ согласилась принять около 2,6 тыс. беженцев из Афганистана

Министерство внутренних дел Германии выдало разрешение на пребывание в ФРГ около 2,6 тыс. правозащитников, художников, ученых, журналистов и других людей из Афганистана, которым потенциально угрожает опасность. Об этом в среду агентству DPA сообщил представитель МВД Германии.
По его информации, данные лица, а также члены их семей получат вид на жительство в Германии. Тем самым им не нужно подавать прошение о предоставлении убежища. Это, как пишет агентство, касается всех лиц, внесенных в соответствующий список МИД ФРГ.
После прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан», как указывает DPA, самолетами Бундесвера в Германию было эвакуировано 4 587 человек, в том числе 3 849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. При этом среди них были также нанятые на месте сотрудники Бундесвера и других германских учреждений. Кроме того, несколько сотен афганцев прибыли в Германию другими способами.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016