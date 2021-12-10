МИД работает над организацией визита в Украину Папы Римского

Организация возможного апостольского визита в Украину Папы Римского Франциска находится в повестке дня двустороннего политического диалога, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«Вопрос организации возможного апостольского визита в Украину Папы Франциска по приглашению президента Украины Владимира Зеленского находится в повестке дня двустороннего политического диалога», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» в пятницу.
Спикер МИД добавил, что возможности и сроки такого визита будут проработаны по дипломатическим каналам в соответствии с установившейся практикой.
Как сообщалось, в начале декабря глава Украинской греко-католической церкви блаженнейший Святослав Шевчук сообщил, что Папа Римский Франциск может посетить Украину с визитом в ближайшее время.
«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — сказал глава УГКЦ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016