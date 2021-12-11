США считают, что Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной

Россия продолжает наращивать военное присутствие у границ с Украиной, заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.
«Мы продолжаем наблюдать увеличение российских военных вдоль украинской границы в последние дни и недели», — сообщил Кирби. По его словам, в регионе все еще находится «значительный объем» вооруженных сил России.
Об активности российских военных у границ с Украиной еще в октябре сообщили СМИ. В частности, о наращивании войск писала газета The Washington Post. Издание утверждало, что США и Европа зафиксировали необычные перемещения техники и военных на западном фланге России.
В начале ноября Пентагон заявил, что ведомство следит за действиями российских военных на западе России, а также консультируется с союзниками по этому вопросу. В конце месяца Кирби сообщил, что Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы, и российское руководство, по его словам, направляет в регион «различные виды подразделений».
На фоне этих сообщений СМИ, а затем и официальные лица США начали предполагать, что Москва готовит вторжение в Украину. Агентство Associated Press в частности, писало, что наступление может произойти в начале 2022 года. Агентство утверждало со ссылкой на данные американской разведки, что Россия уже разместила половину планируемого числа военных в приграничной зоне.
В Кремле такие сообщения называли «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».
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