Блинкен и новая глава МИД Германии поговорили про Россию и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с агрессией России против Украины, сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

«Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в «большой семерке», — написал Прайс в Твиттер.

Сам Блинкен после встречи с немецкой коллегой сообщил в Твиттер: «С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека».

На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.

Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта «большой семерки» против политики России в отношении Украины.