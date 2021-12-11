Блинкен и новая глава МИД Германии поговорили про Россию и Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок на встрече в британском Ливерпуле обсудили вопросы, связанные с агрессией России против Украины, сообщил представитель американского госдепартамента Нед Прайс.
«Сегодня госсекретарь Блинкен встретился с министром Анналеной Бербок на полях встречи G7, чтобы обсудить агрессию России против Украины, сотрудничество по вопросам климата и приоритеты президентства Германии в «большой семерке», — написал Прайс в Твиттер.
Сам Блинкен после встречи с немецкой коллегой сообщил в Твиттер: «С нетерпением жду возможности тесно сотрудничать в борьбе с климатическим кризисом, пандемией COVID-19 и вызовами демократии и правам человека».
На 11-12 декабря в Ливерпуле запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7.
Как заявила журналистам министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, одной из задач встречи будет создание единого фронта «большой семерки» против политики России в отношении Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016