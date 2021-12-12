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США готовят контрмеры на случай вторжения России в Украину

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США готовят контрмеры на случай вторжения России в Украину

США готовы принять различные меры в отношении России в случае ее вторжения в Украину. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в воскресенье интервью телеканалу NBC.

«Президент Джо Байден ясно сказал президенту Путину, и я ясно говорил это министру Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», — сказал он.

По словам госсекретаря, главы внешнеполитических ведомств Группы семи (G7) на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии. «Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины», — сказал он.

По словам госсекретаря, США и их европейские союзники изучают, что НАТО может сделать, чтобы лучше защитить себя в условиях напряженности вокруг Украины.

«Мы продолжаем укреплять оборону Украины, чтобы она могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию; мы также изучаем, что может сделать НАТО, чтобы лучше защитить себя», — сказал он.

Госсекретарь США отверг предположения, что у Соединенных Штатов и их европейских союзников есть разные подходы к возможным действиям в отношении России. «Я нахожусь на встрече глав внешнеполитических ведомств стран G7, мы приняли недавно общее заявление на этот счет», — добавил Блинкен.

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Как отметил Блинкен, по мнению США урегулирование напряженности вокруг Украины с помощью дипломатии отвечает интересам как Вашингтона, так и Москвы.

«Дипломатия, диалог и деэскалация гораздо предпочтительнее. Если Россия пойдет по этому пути, нового кризиса и потенциального конфликта удастся избежать. Это находится и в наших, и в российских интересах», — сказал он.

отношения с Россией, Энтони Блинкен
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