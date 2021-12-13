Глава МИД ФРГ заявила о невозможности одобрить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток-2» не может быть введен в эксплуатацию. В интервью телеканалу ZDF она объяснила это тем, что трубопровод не соответствует европейским правилам.
Бербок заявила, что в соответствии с коалиционным соглашением необходимо, чтобы «Северный поток-2» соответствовал европейскому энергетическому законодательству. «При нынешнем положении дел одобрить работу трубопровода не представляется возможным, поскольку европейским правилам он не соответствует», — цитирует главу внешнеполитического ведомства издание T-online.
Бербок является сопредседателем партии «Зеленых», которая в ходе избирательной кампании в Бундестаг выступала с критикой «Северного потока-2». Как сообщалось ранее, напрямую этот вопрос не был упомянут в коалиционном соглашении с Социал-демократической партией, которая не выступала против развития проекта.
«Северный поток-2» достроили в сентябре, он готов к запуску. Для этого газопровод должен получить одобрение немецкого и европейского регуляторов. Германия должна принять решение до 8 января 2022 года, потом его еще два месяца будет рассматривать Еврокомиссия, которая имеет право продлить срок до 8 мая 2022 года.
В июле этого года канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден заключили соглашение, которое должно было позволить России достроить «Северный поток-2». Берлин пообещал выступить за введение санкций против России, если Москва станет использовать транзит газа в качестве инструмента давления на другие страны, в том числе Украину.
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