Из-за непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

Из-за сильного ветра на утро вторника обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник утром.
«По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях (Львовская — 173, Ивано-Франковская — 42, Ровенская — 15 и Сумская — 11)», — сообщили в ГСЧС.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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