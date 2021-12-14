Из-за непогоды во вторник обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины

Из-за сильного ветра на утро вторника обесточен 241 населенный пункт в четырех областях Украины, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во вторник утром.

«По состоянию на 7:00 14 декабря в результате усложнения погодных условий (дождь, мокрый снег), из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, обесточен 241 населенный пункт в 4 областях (Львовская — 173, Ивано-Франковская — 42, Ровенская — 15 и Сумская — 11)», — сообщили в ГСЧС.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.