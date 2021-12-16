Штамм коронавируса «омикрон» уже добрался до Польши

В Польше в четверг подтвердили первый в стране случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Польское радио.
Данный штамм выявлен у 30-летней женщины, она находится на карантине.
За минувшие 24 часа в Польше зафиксировали 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19, что на 20% меньше, чем неделей ранее. От последствий коронавируса за последние сутки скончались 592 человека.
ОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». «Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов", — сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент примерно в 80 странах мира.
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