В Польше зафиксировали первые случаи смерти среди заразившихся «омикроном»

Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом «омикрон» зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич.

«Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от „омикрона“. Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек», — сказал Андрусевич. Он добавил, что оба умерших от «омикрона» мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.

За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом «омикрон» в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.

По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели — 13 797 человек.